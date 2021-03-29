看準台灣人愛吃牛，1年要吃到160億元進口牛，加上今年又是牛年，新竹市「竹湖暐順麗緻文旅」的凡爾賽廳將於4月1日起至5月31日推出「犇牛饗宴」，一口氣推出5款不同部位的牛排主餐吃到飽，每人只要1280元，另，兩人同行加價999元，再享雙人住宿券1張。

此次的「犇牛饗宴」是由暐順麗緻文旅西餐廳主廚何政達帶領廚藝團隊，嚴選美國與紐西蘭牛肉獻上一系列牛排主餐，無論是肉質軟嫩的「美國沙朗心牛排」、富有嚼勁口感的「美國紐約客牛排」、油花均勻的「美國嫩肩牛排」，還是兼具嫩度與嚼勁，口感豐富的「美國肋眼牛排」，以及入口即化的「紐西蘭菲力牛排」，通通無限量供應。

主廚同時依照不同部位，給予最適合的熟度，以高溫緊緊鎖住肉汁精華，內層淡粉色軟嫩肉質，外層帶有炭火焦香味，迷人的鹹香滋味讓人回味無窮。

新竹市「竹湖暐順麗緻文旅」的凡爾賽廳將於4月1日起一口氣推出5款不同部位的牛排主餐吃到飽，每人只要1280元。（陳育賢攝）

新竹市「竹湖暐順麗緻文旅」的凡爾賽廳將於4月1日起一口氣推出5款不同部位的牛排主餐吃到飽，每人只要1280元就可享用主廚現煎牛排。（陳育賢攝）

何政達表示，這次全牛系列均是現點現煎，讓顧客可吃到5種不同部位牛排，另外料理調味方式，也推出共8款經典醬料與鹽品搭配，其中別具特色的新竹竹鹽，是採自新竹尖石孟宗巨竹填入天然海鹽，浸泡在山泉水中10天，再用芎林、新埔地區的炭窯，以攝氏千度的高溫，連續經高溫、慢火、悶燒而成的竹鹽，可以保有竹子特有的清香，更能襯托食材的自然鮮甜，帶出一番風味。

經理陳志榮則表示，為慶祝凡爾賽新菜上市，活動期間雙人同行，即可以999元（原價6600元）加購平日標準雙人住宿券1張，當日即可入住使用，若已有行程規畫的旅客，則可於今年6月30日前使用完畢。

(中時 )