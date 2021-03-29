2021年第二十屆「馬來西亞MTE國際發明展」昨晚揭曉，台灣有16件作品參展，獲得9金3銀4銅及1健康照護類特別獎，總成績排名世界第三，僅次於馬來西亞及印尼。

台灣代表團團長吳智堯表示，這次台灣成績「破天荒」退步，主要原因和其他國家越來越重視發明的可行性與市場潛力，像泰國、馬來西亞這兩年政府也開始挹注經費，加碼補助發明人與師生參加國際競賽，「其他國家在進步」，但台灣的作品在可行性及商品化有待加強，因此排名退後。

今年的馬來西亞MTE發明展共有來自包含美、英、波蘭、克羅埃西亞、印度、新加坡等16個國家，超過500件作品參賽，最後由地主國馬來西亞抱回第一名獎座、第二名為印尼，台灣為第三，比去年退步一名。

今年我國獲得唯一特別獎「健康照護類特別獎」，由健康新體驗股份有限公司的作品「陰道分泌物pH值檢驗棒」獲得。公司代表人楊中堯表示，檢驗棒利用前端雙層凹槽設計，減少試劑直接接觸肌膚的疑慮，讓害羞或是特別忙碌的女性，可隨時在居家環境自行了解陰道環境的酸鹼值，掌握私密處健康狀況，目前已獲多國專利，同時也拿到一面金牌。

今年最年輕的金牌得主，則是來自新北市光仁中學國一科學班由指導老師江明岳帶領學生劉博畬、王志遠和楊世麒一起發明的「智慧型原地跑步訓練裝置」。

有別於傳統跑步機佔空間，學生採攜帶式設計，只要1平方公尺平坦面積就可使用，不受場地限制，裝置具備兩種輔助感測器，一組裝設壓力感測的左右腳踏板，可偵測原地跑步的踩地訊息，另外有一組可調高度的反射式紅外線光電開關，偵測原地跑步抬腿高度，適合不同身高的人使用。

同樣獲得金牌的還有美和科技大學食品營養系教授吳裕仁團隊，他發現有「綠色癌症」稱號，造成南部生態浩劫的小花蔓澤蘭當中有對皮膚修護功能元素，成功將其萃取變身為保養品，不僅成功將商品技轉，還兼顧解決生態環境問題。

(中時 )