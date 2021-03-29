AZ疫苗已展開施打，近日相繼傳出不良反應，引發社會擔憂，對此，國民黨副秘書長李彥秀憂心表示，AZ疫苗的醫護施打意願低，恐怕將衝擊疫苗政策推動。

AZ疫苗開打第一週，接種醫護人數竟只有9377人，李彥秀今（29日）在臉書發文表示，這樣的進度令人擔憂。李彥秀更稱，爭取過程困難，卻突然從天而降、效期有限的AZ疫苗，出師就已經不利。不但在國外已經屢傳不良反應，甚至有血栓的情形，一度暫停施打，在台灣的推動的進度則人令人疑慮的緩慢，甚至在第一線醫護施打意願不高的狀況下，已經開始規劃開放第二線醫護施打。

面對這樣的情形，李彥秀指出，一則要擔憂珍貴的疫苗恐怕在保存期限前都無法施打完，甚至可能發生醫護人員只打了第一劑，來不及施打第二劑，保護力有限的窘境；另一方面，也擔憂醫護施打的意願，衝擊未來疫苗政策的推動。

李彥秀認為，第一線醫護是風險最高，最辛苦的防疫前線戰士，同時也是最具備防疫觀念、醫療知識的專業人員，不但施打疫苗的需求性高，對於疫苗的了解也超越一般國人，如果連第一線醫護的施打意願都緩慢、低落，未來防疫單位如何說服國人施打？

現實上，李彥秀現更擔憂是，指揮中心現階段也沒有其他疫苗品項可以選擇，我國疫苗施打率恐怕會繼續延遲，指揮中心應該思考提高疫苗施打的信心，少一點政治宣傳，多一點實質進度，才能夠在確保，安全的國境開放時間與國際同步。

(中時新聞網)