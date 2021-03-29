新北市振興商圈再出擊，經發局29日公布今年「活絡新北市商圈振興補助計畫」，商圈結合各區自然、歷史、文化、物產等要素，規畫不同的商圈優惠或特色活動都可申請，補助總經費從去年400萬元提高至500萬元，每個商圈最高補助50萬元，受理時間至4月20日止。

新北市經發局長何怡明表示，去年爆發新冠疫情，新北市經發局除了在各大商圈持續宣導戴口罩、維持社交等防疫措施外，今年更擴大去年的「活絡商圈計畫」，補助總經費從去年400萬提高至500萬元，盼透過挹注資金，激勵商圈發揮更多巧思與創意，推動更豐富的優惠活動，讓新北市商圈不只好吃、好玩，而且好特別。

經發局補充，去年補助計畫吸引許多商圈共襄盛舉，如深坑商圈推出「鹽滷豆腐DIY」體驗，吸引2萬人次參與；永和商圈規畫的「韓服遊街行」，帶動200萬元商機；此外各大商圈也推出粉絲團打卡按讚送折價券、行動消費送好禮等優惠活動，整體活動吸引超過百人次參與，帶動7500萬元商機。

經發局指出，今年補助受理期限至4月20日止，鼓勵各商圈結合自然、人文、歷史、物產等特色，推出更有趣的活動，提供民眾更多元的消費體驗，打造商圈專屬的特色；補助計畫申請辦法可上新北市經發局官網查詢。

(中時 )