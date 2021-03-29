達梭系統宣佈其為歐洲綠色數位聯盟（European Green Digital Coalition；EGDC）創始成員之一。該組織開創同類聯盟先例，由全球領先技科公司組成，致力支援歐洲內外部經濟的綠色數位轉型。

歐洲綠色數位聯盟由歐盟在2021年3月19日舉辦的「2021年數位日（Digital Day 2021）」大會正式成立，旨在強調數位網路、技術和應用在達成環境與氣候效益中所發揮的關鍵作用，進而透過經濟轉型，應對氣候變化、自然資源枯竭、污染和生物多樣性喪失等問題。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示：「達梭系統在產品生命週期管理領域居於全球領導地位。我們以科學為基礎的產業解決方案已獲得絕大多數製造產業的廣泛認可。我們立基歐洲、總部亦設於歐盟。身為該重要聯盟的創始成員，對於能夠積極支援歐盟的環保承諾，我們深感自豪。達梭系統向來以實現產品、自然和生命間和諧發展為使命，我們的策略目標是致力成為重塑永續經濟的全球頂尖合作夥伴。僅有充分運用虛擬環境，構思減少產業碳足跡的全新材料、產品與流程，並推動循環經濟，才能實現永續創新。透過與該聯盟的其他部門展開合作，我們能採取行動推動該方面的創新，幫助客戶為創造更美好的世界做出更大貢獻。」

歐洲綠色數位聯盟致力投資於多個領域開發和部署綠色數位解決方案，並為這些解決方案開發標準化的影響評估方法，同時展開跨部門合作，為其制定部署指南。

達梭系統對歐洲綠色數位聯盟的承諾，符合達梭系統為企業和個人提供虛擬環境，構思永續創新，實現產品、自然和生命間和諧發展的宗旨。達梭系統已勾勒出2025年永續發展策略，在積極降低自身環境足跡的同時，亦協助包含跨國公司與新創企業在內的客戶降低其環境足跡。

該策略除承諾設立自身以科學為基礎的排放目標（science-based emissions target），亦優先與利益相關者建立合作夥伴關係，提升數位技術在全球永續發展措施發揮的作用，並強調透過運用3DEXPERIENCE平台創造數位雙生，幫助客戶降低排放量。

同時，達梭系統與埃森哲合作發表的白皮書已確認虛擬雙生技術在大幅減少全球二氧化碳排放方面發揮的作用。在建築、汽車與交通運輸、包裝性消費品、生命科學和高科技產業的5個應用情境顯示，從現在至2030年，運用虛擬雙生技術能夠減少全球75億噸（gigaton）的二氧化碳排放，其大約等同於每年全球交通產業的排放量。

(工商 )