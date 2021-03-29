台船連年虧損，國發基金近日成為最大股東，立委擔心影響國發基金績效，國發會主委龔明鑫今日表示，台船後續訂單不錯，而且承擔國艦國造等重要任務，「台船不會倒」。

龔明鑫指出，國發基金會派法人代表在公司治理上強力監督，而且台船虧損是先前的狀況，目前看來，後續接單情況不錯，訂單都排滿了。

龔明鑫今日赴立院經委會就「行政院國家發展基金進行投融資之成效及如何協助產業發展」進行專案報告。國民黨立委楊瓊瓔指出，台船近日發行4.5億股增資案，國發基金加碼注資，持股將從目前約8％提高為近15％，取代經濟部成為台船最大股東；但台船自2016年開始，五年共虧損136億元，如今國發基金成為最大股東，是否會受到牽連。

龔明鑫說，台船承擔國艦國造的重大任務，必要性一定存在，政策也有必要給予支持。

另外，民眾黨立委蔡壁如關切工研院技轉投資的瀚薪科技，今年清算解散後，竟轉身變成上海瀚薪，而國發基金委託經濟部中小企業處的專案投資計畫也有投資瀚薪科技，這過程是否出了問題。

龔明鑫回應，工研院這項技術授權給四團隊，其他三個團隊發展非常好，只有瀚薪科技沒有發展起來，最後清算解散；不過中國大陸確實積極挖角台灣人才，若有惡意挖角的情況，檢調有比較積極在查。

(工商 )