美股上周五爆出超過200億美元（約5700億新台幣）的交易金額，讓華爾街投資家瞠目結舌，紛紛好奇該名大戶究竟是誰，綜合外媒報導，鉅額交易與知名對沖基金操盤手Bill Hwang有關，疑似因無法履行保證金而遭到斷頭。

上周五美股多檔股票爆量重跌，大陸多家媒體集團與美國科技集團都受到嚴重衝擊，摩根士丹利先是出清約130億美元的股票，包括Farfetch Limited、百度及跟誰學等。

高盛則在開盤前拋售66億美元的百度、騰訊股票，盤中賣出39億美元的愛奇藝、Discovery等股票，除了摩根士丹利與高盛外，加上其他大型銀行強制出清的股票，總金額逾200億美元。

根據外媒指出，此事件與Bill Hwang脫不了關係，疑似是Bill Hwang的家族辦公室Archegos Capital Management無法履行保證金而遭到強制出清持股。

Bill Hwang過去為知名避險基金老虎基金的交易員，頗受創辦人羅賓遜（Julian Robertson）所信任，老虎基金遭重創結束後，Bill Hwang自行成立公司背後也有羅賓遜提供的資源進行操盤。

由於上周爆量引發關注，今美股走勢呈現難以預測的狀況，外媒則分析今開盤可能出現動盪整理的狀況。

(中時新聞網)