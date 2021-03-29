機車騎士遭遇恐怖攻擊！一名網友表示，騎機車出門，結果從安全帽、脖子、到白襯衫，通通佈滿了密密麻麻的蚊子屍體，驚呼「第一次遇到這麼恐怖的攻擊」，並分享「恐攻照」，看了真的讓人頭皮發麻。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文：「第一次遇到這麼恐怖的攻擊…人森粗（初）體驗…到底蚊子多成這樣是發生什麼事？」，照片中只見從安全帽、脖子到白襯衫，佈滿了密密麻麻蚊子屍體，真的相當恐怖，有密集恐懼症不宜觀賞。

幸好他戴著全罩式安全帽還有口罩，否則這些蚊子可能都跑進嘴巴裡，「還好有戴安全帽跟口罩，不然這堆直接免錢吃到飽」。

網友留言回應：「鄉下很多都這樣，如果飆一下嘴巴張開都會吃飽了」，原PO也回應：「真的太誇張」、「幸好有戴口罩」。還有人打趣說：「他們全村全家族都被你撞死了」，原PO回：「這輩子最誇張的一次就撞死一堆蚊子」。

不過這種蚊子名為「搖蚊」也被稱作「草蚊」，通常大量出現在夏秋兩季，主要會在郊區或農業區中有水的地方出現極為龐大的族群。

之前甚至有民眾在台中烏日區一處空地拍到「蚊子龍捲風」，其實是成千上萬的搖蚊在進行交配，因搖蚊有趨光性、加上飛行能力弱，只能靠被動的途徑如風、車輛等散播，所以會在傍晚時分見到成千上萬的搖蚊聚集，進行在「集體飛行婚」，但這也經常造成路過的機車騎士不小心撞入眼睛或是吞入腹中的情況。

(中時新聞網)