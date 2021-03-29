今天是青年節，也是革命先烈紀念日，台北市圓山國民革命忠烈祠今天舉行「中華民國110年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，由蔡英文總統親臨主祭，在恭讀祭文後，率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，並向烈士遺族代表拱手致意。
為紀念1911年亦即清宣統3年3月29日在廣州黃花崗起義為國殉難的烈士，國民黨青年團在1943年3月29日召開第1次全國代表大會，定此日為青年節。1948年，由前總統蔣中正公布為革命先烈紀念日，舉行中華民國春殤，秋殤則訂為9月3日軍人節。
今天的致祭典禮由蔡英文總統親臨主祭，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。
蔡英文在總統府秘書長李大維陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員分別就位後奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士的靈位獻花。
蔡英文在恭讀祭文後，率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，並向烈士遺族代表拱手致意。今日與祭人員包括中央文武官員及遺族代表等。
(中時 )
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