高雄市路竹區省道台1線拓寬工程因部分住戶意見不同，延宕30多年，遲遲無法解決。交通部公路總局29日起，連續3天在路竹區公所舉辦拓寬評估地方說明會。（林瑞益攝）

高雄市路竹區省道台1線拓寬工程因部分住戶意見不同，延宕30多年，遲遲無法解決。交通部公路總局29日起，連續3天在路竹區公所舉辦拓寬評估地方說明會，4月7日起並將針對竹西等4里4370戶進行紙本及網路並行民調，希望取得共識，儘快定案。

由於從南科高雄園區到大仁路3.7公里的台1線，道路僅25公尺寬，明顯較窄，形成交通瓶頸，不僅影響商家生意，高雄捷運岡山路竹延伸線工程也受影響。

說明會29日在路竹區公所6樓大禮堂登場，由公路總局第三區養護工程處高雄工務段長張孟孔主持，市議員黃明太、民進黨立委邱志偉服務處主任和地方里長也到場關心，約70多名民眾參加。

顧問公司代表在會中指出，拓寬工程計畫範圍公有地占96.3％，私有地僅3.7％，約需拆除近300棟建物，路竹近幾年來的交通流量變化不大，初步分析「就交通及捷運空間需求，路竹省道台1線無拓寬急迫性，但以都市發展、商業空間、交通安全，則有拓寬必要性。」

不過，高雄市議員黃明太對顧問公司的研究數據表示存疑，他表示，台1線交通流量實際狀況與顧問公司的研究數據有落差，拓寬與否由民眾決定，他並不反對另闢外環道路，而台1線拓寬必然與捷運工程有連結。且說明會在平日舉辦，很多上班族無法到場表達意見，建議後面5場能利用周休假日舉辦。

(中時 )