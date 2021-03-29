長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河將近一周，當地時間今（29）日清晨傳出上浮的好消息，埃及總統顧問馬米希（Mohab Mamish）表示，蘇伊士運河可望今日開通。

船運業者稍早在推特指出長賜輪成功上浮，不過也有消息指只是「部份上浮」，蘇伊士運河管理局（SCA）方才證實，長賜輪是「部份浮起」。另外，船隻追蹤網站「VesselFinder」公布的最新畫面顯示，長賜輪船尾已經移開運河西岸，船身稍微擺正，讓出西側水道。

A massive container ship blocking Egypt's Suez Canal for nearly a week has been partially refloated, the Suez Canal Authority (SCA) said, raising hopes the busy waterway will soon be reopened. #EVERGIVEN #Evergreen #SuezCrisis https://t.co/zqj9hqZ5Xn — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) March 29, 2021

美國有線電視新聞網（CNN）報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）顧問今日接受CNN阿拉伯語版專訪時指出，長賜輪已經成功上浮，他更表示「運河預計今日就能準備好通行」。

據路透社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，蘇伊士運河管理局最新發布的聲明指出，長賜輪船身已經在運河中擺正，「80%轉向正確的方向」，船尾已經從岸邊移開102公尺，先前只距離岸邊4公尺。

聲明稿指出，待周一稍晚海水漲潮後，救援長賜輪的牽引作業將重新展開，時間約在當地時間29日上午11時30分（約台灣時間下午5時30分）展開，屆時海水位會開始上升，藉此讓長賜號完全上浮，並且重新調整回水道中央的位置。

管理局也補充，一旦讓長賜輪上浮的工作完成，並且讓長賜輪前往運河中較寬的大湖區域（Great Lakes）進行檢查、等待後，蘇伊士運河將清空，屆時將恢復船隻通行。

蘇伊士運河管理局負責人雷比（Osama Rabie）先前表示，目前約有369艘船排隊等待通過蘇伊士運河，包括數十艘貨輪、散裝貨運載船、油輪、液化天然氣船、液化石油船等。

（持續更新）

(中時新聞網)