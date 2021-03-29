警政署長陳家欽的愛將張博鈞酒駕，日前卻被提報升任刑大主管職，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，民進黨內不只張博鈞，還有總統府發言人Kolas Yotaka和前民進黨新聞輿情部主任孟義超2人也是酒駕升高，更譏諷「想來民進黨喝了再上，酒駕升官不失業」。

張博鈞於2018年4月21日深夜，涉嫌酒駕開車回鼓山住處，在左營區裕誠路與南屏路口輲豐夜市前，撞上7輛汽、機車，此事故導致6人受傷；當年8月，高雄地檢署依公共危險罪對張處分緩起訴1年，需支付公庫15萬元及接受3場法治教育。

沒想到高雄市警察局本月26日發布人事命令，其中，張博鈞名列主管職務名單，由刑事局偵查正調回擔任高雄市刑大司法組長，此人令引起基層譁然與議論，嘲諷做對事不如跟對人，連高雄市長陳其邁都表示，酒駕在高雄是零容忍，已要求警察局長黃明昭在人事上再做一些調整，而高市警局昨（28日）也緊急撤銷人令。

對此，王鴻薇今（29日）在臉書發文表示，張博鈞當年酒駕撞傷6個人，結果現在要升主管，讓很多人不禁感嘆，「跟對人永遠都有出頭天的一天」。其實不只跟對人，是跟對黨才對，民進黨過去酒駕案例，可所謂劣跡斑斑，罄竹難書。

王鴻薇直言，不過，民進黨對酒駕都容忍不是第一次，Kolas Yotaka酒駕當時也是社會關注，因此離開行政院發言人，沒想到左手轉右手，再去總統府當發言人，堅守發言崗位，敬業精神令人敬佩。前民進黨新聞輿情部主任孟義超，也是酒駕依法送辦，結果至今還是繼續擔任游錫堃辦公室要職，最少不會失業。台灣從酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，真的好像不會喝都不好意思加入民進黨了。

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(中時新聞網)