上市公司日勝生（2547）今（29）日表示，去年EPS0.69元，較前一年增加53％，董事會決議，每股現金股利0.62元。

日勝生表示，董事會通過2020年度盈餘分配計畫，配發股東現金股利總金額5.58億元，每股配發現金股利0.62元。

日勝生表示，2020年合併營收達67.7億，較前一年成長7％；歸屬於本公司業主淨利6.2億，EPS0.69元，較前一年增加53％。

日勝生計畫自可供分配盈餘中配發股東紅利558,058,682元，全數以現金發放，每股配發0.62元。

日勝生2020年在建案陸續交屋認列收益下，2020年合併營收67.72億元，較2019年增加4.47億元；2020年稅後淨利6.67億元，較2019年增加2億元。

另外日勝生於2020年12月獲選為「臺北市中正區公園段二小段246地號等25筆（原28筆）土地都市更新事業計畫」，即館前路聯合大樓都更案最優申請人，計畫在2021上半年，簽署投資契約書，目標打造A級辦公大樓智慧綠建築。

日勝生訂於2021年6月25日召開2021年股東常會，股票停止過戶期間自2021年4月27日至2021年6月25日止。

(工商 )