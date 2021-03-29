大「船」動起來，傳產扛多頭大旗，台股周一開高走高，開在16411.67點，大漲105.79點，跳空往上突破下降壓力線，股價也往上突破前高頸線，20日線已經翻轉向上，技術指標日KD已經金叉向上，5日線將往上金叉10日線，上午12點初登上16520.89點，創下3月最高，距離歷史高點16579.17，僅差58.28點，終場16475.97點，寫下收盤歷史新高點，收漲170.09點或1.04%，成交金額3232.62億元。

貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)26日止跌回穩，4月29日持續大漲。長榮向日本正榮汽船承租的長賜輪橫卡在蘇伊士運河邁入第7天，今日(3月29日)傳重大進展，根據Vessel Finder最新資訊，長賜輪(EVER GIVEN)部分船頭已經脫離河岸，船身也大幅轉向、不再卡死，傳出長賜輪有機會在未來24到48小時內移動。但全球海運貿易運作已受阻，貨櫃航運供需更失衡、缺櫃潮情況更加嚴峻，市場預期有利支撐高運價，遠東到歐洲線運價終止連四周跌勢，遠東到美東航線也終止連三周跌勢逼近高點，各航線運價居高不下，「卡船」事件讓全產業得利、營運可期。

而全球經濟復甦加速，關注高運價，改租運價相對偏低的海岬型船來運穀物與原木，海岬型船運價獲得拉升，預期第二季中小型散裝船的高運價仍將持續維持高價位，第三季起可望隨著美國穀物登場創新高峰，估計國內散裝航運業者今年營運也可望穩穩的賺。上周五BDI指數微幅反彈，終止過去連續三個交易日下跌的態勢。

本周開始航運股將舉行一連串的法說會，市場關注近期國際航運事件、貨櫃輪報價、今年營運展望等議題，法人報名熱絡，萬海3月23日已率先舉行法說，接著陽明3月29日(周一)下午15時受邀參加兆豐證券舉辦召開，散裝船的慧洋-KY(2637)也預計在3月30日(周二)舉辦法說會，長榮則是4月1日(周四)舉辦，至於裕民(2606)近期也有不少法人邀約，已決定在4月13日接受法人邀約辦法說，中航(2612)目前評估是否在3月底舉行。

受國際原油價格大漲影響，資金轉進塑化、鋼鐵、面板、造紙等傳產族群股價翻揚，成為支撐盤勢的多頭力道。航運類股中，中櫃(2613)周一漲幅最強，收漲7.81%，遠雄港(5607)、台航(2617)、萬海(2615)、陽明(2609)、裕民(2606)等收漲3-5%，長榮(2603)、中航(2612)收漲約1.5%，慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台聯櫃(5601)、中菲行(5609)收漲逾2%，新興(2605)小紅，志信(2611)則漲多修正收黑，航空雙雄華航(2610)與長榮航(2618)也有漲幅亮點。而運河續阻，帶動國際油價上漲，原油期貨漲逾4%，塑化族群也因此沾光受惠，包括聯成(1313)、華夏(1305)、中石化(1314)、國喬(1312)、南亞(1303)等股價同步走揚。

陽明去年全年稅後純益達119.77億元、年增近380%，不僅由前年虧轉盈，更一次弭平過去2年虧損，每股純益達4.51元，創2011年來新高，但為打銷累計虧損，董事會決議不配發股利。此外，為改善財務體質，董事會通過將以詢價圈購方式辦理國內現金增資案。近期貨櫃三雄財報已全數公告，觀察毛利率表現，挾高運價、低成本與經營績效的優勢，長榮2020年第四季毛利率高達33.26%，大幅優於陽明的14.64%與萬海的15.13%。但長榮去年第四季每股純益為2.79元，略低於市場預期，全年每股純益為5.06元，主因去年辦理的海外第一次無擔保轉換公司債已幾乎全數轉換為股權，股本增加至522.15億元所致。

四維航去年每股虧3.27元，亦擬不派利，但產業利多浪潮仍一波波，今年本業可望獲利。益航(2601)去年是本業賺，子公司大洋虧，今年應可轉盈，陽明旗下光明海運也可望轉虧為盈。

在第一季傳統淡季，中小型散裝船運價飆漲，以今年情勢看，最多船隻在現貨市場的慧洋與裕民獲利增長空間最大，其他船公司因為多半每季都有換約船隻，只要換約都會加高運費，將是穩穩的賺。今年初法人原估慧洋全年EPS上看4元，以目前運價走勢，估計還有大幅加碼空間。

近期BDI指數頻頻走高，產業愈趨多頭，在需求和漲價題材效應下，今年航運股的獲利紅包行情不得了。兆豐國際投顧董事長李秀利也表示，海外旅遊因各國施打疫苗逐漸露出曙光，4月1日帛琉「旅遊泡泡」首航，燃起旅遊觀光產業希望，預計後續將更有旅遊景點加入「旅遊泡泡」，航空業長榮航、華航等營運谷底已過，吸引法人布局。受惠海運與航空雙重加持，上市航運指數自然分外強勢。

(時報資訊)