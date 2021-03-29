金牌製片徐立功出席國影中心館慶活動。（林志勳攝）

國家影視聽中心29日舉辦館慶，董事長藍祖蔚出席主持館慶活動，徐立功、伍佰、高捷、萬仁、倪重華、顏正國等貴賓應邀出席，共同宣布《少年吔，安啦！》、《油麻菜籽》、及《乾隆皇帝下江南》等三片數位修復合作案。《臥虎藏龍》金牌製片徐立功談到因為疫情關係，退休在家裡，老友李安導演每年回台灣，都會在金馬獎頒獎典禮當天來探望他，他跟李安說好不聊過去，「但是李安請我去餐廳吃飯，一坐下就指著位子說，這是我們兩人第一次見面坐的位子」，兩人又開始忍不住聊過去、聊電影，李安也提到電影要有新視野，要創造新的東西，徐立功開玩笑說：「李安來看我，是我心裡最大的負擔，壓力很大，好像一個鼻涕甩都甩不掉，他沒有為別的，就是來探望我。」徐立功表示，蔡明亮導演也常常來看他，「來了就跟我兒子聊咖啡，兩人越聊越投緣，還跑到台中去看場地，搞得我很怕我兒子將來也想開咖啡館」。

現場眾人也緬懷已故的資深製片張華坤（坤哥），萬仁導演分享拍攝《油麻菜籽》過程非常艱辛，「全部台語發音，但是當時報名參加金馬獎要講國語，所以又重新配成國語」，他表示該部電影一直沒有做修復，現在有機會修復發行，別具意義。高捷也談到張華坤推動《少年吔，安啦！》拍攝，「坤哥跟我大哥是拜把，把我推薦給侯導（侯孝賢），讓我結下電影緣」，他難忘當年侯導要他去西門町紅玫瑰理髮廳理髮，「我理了山本頭，侯導一看就說感覺對了，就開始拍」。

顏正國因為《少年吔，安啦！》獲金馬獎提名，他表示當時狀況不好，「感謝侯導和坤叔沒有放棄我，有人問我怎麼演得那麼自然，其實是在演我自己」，他希望更多時下年輕人能看到這部電影，「電影的醒世作用非常重，如果你們是片中角色，往後不是被關就是死，你們怎麼還會想走這條路？」

今(29)日藝人伍佰、演員高捷，將出席國家影視廳中心舉辦第43屆館慶外，也共同宣布《少年吔，安啦！》、《油麻菜籽》、及《乾隆皇帝下江南》等三部電影數位修復合作案。

而參與配樂的伍佰則說，自己疫情之前兩三年間，一直跑到國家影視聽中心看六十年前的台語電影，「藉由電影修復，看到這些電影，真的很讚，六十年後，可能有一個叫做「仈佰」的人跑來看電影，聽到我的音樂我的歌」，伍佰透露，當時沒看過《少年吔，安啦！》就開始寫歌，「那時候我剛上來台北，我覺得我的生活就像電影，就把我的生活通通寫進去，超合的！」參與製作專輯的音樂人倪重華則滿意表示，是自己製作過最滿意的一張專輯。

(中時 )