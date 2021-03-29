化工族群相繼公布股利政策。營運利基復甦，受制新冠疫情干擾，惠光（6508）去年獲利1.89億元，年減16％，EPS2.22元，董事會決議配發現金股息1.6元；對照股價30.4元，殖利率5.26％。此外，德淵（4720）去年獲利6974萬元，年增56％，EPS0.78元，規劃配發股票0.5元。

惠光農科營收占比約63％、地工膜等環科營收比約37％。其中，植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

德淵去年第一季受新冠肺炎疫情影響而出現虧損，但第二季起因高階口罩熔噴過濾材料、防疫產業用熱熔膠業績大幅成長，財報轉虧為盈，營運動能加速逆勢攀揚；第三季獲利季、年倍增，賺贏上半年；第四季持穩墊高，全年獲利更展現逾五成增長表現。

受惠台灣及大陸防疫成效較歐美國家顯著，在兩岸內需市場的強勁需求下，電子用之特化產品轉旺及熱熔膠產品需求回溫，加上大陸環保法規趨於嚴格下，對於熱熔膠及高階特用化學品的需求轉強，德淵在兩岸都有符合當地環保法規的生產基地，營收與獲利預期將維持向上局勢。

(工商 )