花蓮玉里一名50幾歲的巫姓男子，患有多重慢性病長期臥床，當他得知鳳梨過剩消息，日前請熟識的員警谷昭慶購買鳳梨，贈送給劉一峰神父收留的弱勢族群，沒想到心願未了就先已離開人世，谷昭慶決定完成遺願，利用奠儀捐贈25箱鳳梨，劉一峰神父得知後十分感動，感謝巫男愛心遺留人世。

玉里警分局玉里派出所警員谷昭慶，在訪查勤務中認識巫男，不過因其家境困頓，且罹患多重慢性病，長期臥病在床，巫男妻子為了照顧他，而辭去房務清潔的工作。

即使經濟不富裕，巫男生前住院時，得知鳳梨過剩，價錢崩盤，農民生計大受影響，日前出院返家與谷昭慶閒聊之際，請他幫忙購買鳳梨，並捐贈給玉里天主堂，讓劉一峰神父收留的身心障礙人士享用，盡棉薄之力幫忙農民及弱勢族群。

沒想到鳳梨還來不及購賣，巫男就抱病離開人世，巫男妻子及谷昭慶為完成其生前遺願，利用剩餘奠儀，向農友購買30箱鳳梨，並將25箱送給劉一峰神父，請他分享給身心障礙弱勢族群。

劉一峰神父收到鳳梨後十分感動，特別感謝巫男將小愛化成大愛，除了讓大家吃到美味新鮮的鳳梨，也讓他的愛心留在每個人心中，同時也謝謝警方的協助。

玉里分局長陳蔚文說，谷昭慶勤走社區關懷里民，並將愛心帶給有需要的民眾，另感謝巫男及巫妻善心義行，幫助農民及弱勢族群，帶來更多溫暖的力量。

(中時 )