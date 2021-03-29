全台最大電視牆媒體廣告富士康集團驚傳倒閉。台中市議員李中、黃健豪29日與富士康吸金案投資被害人舉行記者會。李中指出，受害人約有上千人、遭詐金額達50、60億元，呼籲集團董事長李泰龍等儘速面對，請檢調儘速調查羈押避免脫產；李泰龍在「致歉文」說，他願意配合自救會把公司經營好，請給他們時間。

李中說，全台最大的電視牆媒體廣告富士康集團董事長李泰龍，自去年12月13日宣布旗下「士達衛IT’S DAVID咖啡」倒閉後，旗下各集團陸續傳出營運不善，無法撥付薪資及支付投資人款項；集團員工及投資人籌組自救會，李泰龍於12月16日宣稱營運權將由自救會經營後，即避不見面。

自救會指出，受害者原期盼藉由營運電視牆廣告收益，逐步回收投資損失，但李泰龍卻連電視牆部分產權也脫手；目前所有廣告收益進入李泰龍旗下的長頸鹿整合行銷公司，該公司原負責人是李泰龍之妻胡慧君。今年初卻變更為賴信宏，可見李泰龍正在計劃性脫產。

富士康廣告公司遭爆非法吸金，自救會成員於記者會中控訴，要求董事李泰龍出來面對。（陳世宗攝）

陳姓男子說，他從2015年開始投資近千萬元，只拿回來300萬，李泰龍不是銀行、卻經營放款生意，籲檢調盡速調查勿讓李泰龍潛逃出境。女性受害者指出，她2014年8月起投資，每100萬元可月領1萬4000元，至今已投資1200萬元，卻突然宣布無法繼續給付，李泰龍是計畫性吸金根本惡意倒閉。

自救會委任律師邱奕賢證實，該案屬於典型詐欺案，讓投資人投入大量資金最後血本無歸，目前李泰龍人間蒸發涉嫌觸犯《銀行法》與《刑法》；呼籲李泰龍盡快出面還投資人公道，目前有近60名受害者委任提告求償金額達20億元以上。

當媒體撥打李泰龍手機電話，卻收到「這個電話暫停使用」的回應。李泰龍在去年12／15日給員工及投資者的「道歉文」中，除說對不起外，並強調公司因擴充太快，沒有做好資金控管導致虧損，加上今年的疫情，讓旗下的公司都變成嚴重的負擔。

李泰龍於去年12／15日給員工及投資者的「道歉文」中，強調「公司因擴充太快，沒有做好資金控管，導致虧損」。（陳世宗攝）

李泰龍指出，他願意努力來償還，也會誠實面對司法，他已在生命安全上到威脅，他不是貪生怕死，是他有能力賺錢來還；他也願意配合自救會把公司經營好，請給他們時間，也懇請大家與他們共體時艱。

(中時 )