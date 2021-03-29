雙北論壇29日登場，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲下午2時抵達五股垃圾山，由侯友宜親自為柯文哲導覽五股垃圾山整治成果。雙方致詞與交換禮物後，展開閉門會議。侯友宜表示，雙北交通、產業、園區、教育，有很多議題有賴會議討論後決定，希望聽取柯市長意見；雙北近日有許多議題意見不同，柯文哲說，雙北共榮不因行政區而有隔閡，產生爭議不重要，重要是要解決，今天就一起把問題解決。

侯友宜今日會議前，致贈柯文哲新北青春山海線在地禮品禮盒，柯文哲除了致贈文山鐵觀音，還有一本「產業政策白皮書」。

侯友宜說，選在五股垃圾山，除了展現整治成果，對於柯市長好奇這些納管的工廠會存在多久，必須等到擴大五股都市計畫發布，因此涉及洪水平原管制並牽涉北市社子島，柯市長意見非常重要。

雙方這次會議預計將提出7新案，包括雙北2025世界壯年運動會雙北將盤點運動場館與成立執行辦公室，另外還有南港、汐止自行路網建置與東湖、汐止共擬教育合作方案等；舊案包括捷運環狀線經營權、水肥議題等也都會討論。

新北市研考會指出，雙北市合作案共已有154案，其中已經完成125案，29案持續推動中。

這次討論的內容包括雙北交通議題，其中萬大樹林線第二期將在下半年開工，汐東捷運今年7月送綜合規畫報告，預計可能由新北主辦；淡北道路雙北也已成立專案小組擬定交通管理機制。

另外北市東湖與新北汐止，將共同研擬幼兒及中小學教育資源合作方案，促進學生在地就學意願。

(中時 )