魏德聖導演與團隊正籌備拍攝史詩電影《臺灣三部曲》。（米倉影業提供）

魏德聖導演與團隊籌備的史詩電影《臺灣三部曲》，將於今年8月開拍，劇情聚焦於400年前在臺灣交匯的西拉雅人、漢人與荷蘭人，團隊希望能在拍攝過程中，讓全民見證電影的誕生，嘗試在前製與拍攝期以直播的方式，將打造《臺灣三部曲》過程與各界分享，這也是臺灣電影史上，首次有電影團隊在拍攝期以直播方式分享進度。首集直播4月1日12點半將於「果子電影x米倉影業」YouTube播出，電影公司將收集各界好奇的題目，讓導演現身說個清楚，歡迎大家於3月30日前至「果子電影x米倉影業」以及「豐盛之城－臺灣三部曲」臉書粉絲團以及IG留言提問。

《臺灣三部曲》團隊希望透過自製直播節目《臺灣三部曲online》，讓各界朋友全程參與並見證《臺灣三部曲》的誕生，在電影製作前製期，將會以每週直播的方式，分享劇組籌備過程的各種趣事，也會訪問各組的工作人員，分享甘苦談與實際經驗，當電影正式開拍後，大家也可透過直播鏡頭，全程參與拍攝過程。

導演魏德聖表示：「我們想讓所有人參與電影製作的過程，過去在電影的製作經驗中，沒有見過這種模式，但是我們覺得在電影製作期，沒有任何的分享很可惜，加上我們有群眾募資的方式集資，更希望在拍攝期就讓大家參與每個過程，給大家交代，即使大家沒有辦法到拍攝現場，也可以透過直播看到電影的誕生，就像看著一個屬於臺灣的孩子長大。」

魏德聖導演不擔心劇透的問題，笑說：「也許在直播過程中，大家會看到誰演什麼角色，或是演員的造型，但大家都沒看過劇本，也不會知道我拍出來的電影是什麼樣子，相信還是會期待電影的成品。」

《臺灣三部曲》電影將於今年8月開拍，目前高雄南星計畫區及大鵬灣的主場景持續搭建中，直播節目《臺灣三部曲online》將於4月1日中午12點半於「果子電影x米倉影業」YouTube準時上線，雖然剛好當天是愚人節，但《臺灣三部曲online》上線絕對不是玩笑話！首集會邀請導演魏德聖登場，團隊收集包含劇組、影迷、名人、網友等各界好奇的問題，準備讓魏德聖導演接招，也會透過問答方式，讓大家更加了解《臺灣三部曲》的內容以及籌備狀況。

(中時 )