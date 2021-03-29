根據中華民國眼科醫學2019年發布全民護眼趨勢調查，國人每天花在3C用品上，總平均時數超過10小時，幾乎除了睡覺，三分之二時間都在使用3C產品。

不少人因長時間使用電腦和手機，讓視力提早出現問題，35歲從事證劵理財專員工作的民眾，長時間使用電腦，眼睛常感覺疲勞，以為調降隱形眼鏡度數可以舒緩，但一到晚上開車就常看不清楚，非常危險。後來到眼科求診，才知道是隱形眼鏡的不適合，讓負責調節焦距的睫狀肌出了問題。

眼科醫師吳怡頡表示，睫狀肌的主要功用是調節水晶體，看遠時會放鬆、看近時則收縮。如同長時間的運動會導致肌肉痙攣，用眼過度也會造成睫狀肌痙攣，不僅會出現酸澀、紅腫、眼周增壓等不適症狀，還可能形成假性近視。

根據調查，國人每天花在3C用品上，平均時數超過10小時，讓視力提早出現問題。(圖／怡碩視光眼科提供)

目前市面上的拋棄式隱形眼鏡，因為便宜、方便，最受消費者青睞，但也常常出現眼睛乾澀、紅腫的狀況，很多民眾等到眼睛出現問題上門求診，才發現自己角膜不適合配戴拋棄式的隱形眼鏡。

眼科醫師吳怡頡說，非球面矽水膠隱形眼鏡，有別於透過一般隱形眼鏡鏡片，看近時睫狀肌必須持續處於高壓緊張的狀態，抗疲勞鏡片只需要輕微調節力就能聚焦，即使長時間觀看書本、電子產品，都能舒緩疲勞，改善視覺感受。

(中時 )