在過去幾星期，韓國造船業與航運業者的股票獲得市場垂愛，股價已上漲一波。目前，由於蘇伊士運河被意外堵塞封鎖，故投資人預期在運費漲價，與新船需求增加的情況下，也寄望造船業與航運業者，能繼續再漲上去。

韓國最大的航運業者現代商船(HMM)，26日股價飆升15.96％，收在創紀錄34,150韓元位置。不過，29日早盤立刻受到獲利回吐賣壓襲擊，一度又下殺超過7％。

同業世騰泛洋(Pan Ocean)也一樣，29日曾跌近5％，但26日大漲4.2％。

HMM與其它海運業者出現上漲，是因為疫情期間需求旺盛，導致運費飆升。這次，由於蘇伊士運河意外阻塞，運費已蠢蠢欲動要漲價。

這艘台灣長榮海運（Evergreen Marine）的長賜輪，長約400公尺，是在巴拿馬註冊的，且為兩萬TEU級的貨櫃船。從中國大陸前往荷蘭時，23日擱淺在蘇伊士運河中間動彈不得。此後，造就另一場全球物流業的風暴。

每年大約有1.9萬艘大小船隻通過此運河，並約佔全球貿易量12％。同時，全世界所有貨櫃中，有三分之一是透過蘇伊士運河，再運往各地。所以，這次意外事故有可能導致運費上漲。

韓國投資證券(Korea Investment & Securities)表示，國際海運業供給面已有六個月之久的供應面短缺問題。市場運費可能再次上揚，若塞車問題短期內無法解決的話。

NH投資證券指出，假如船東不想就地等問題排除，改走繞道南非的話，燃料成本勢必將會增加。

自上周塞船以來，韓國海洋部表示，已有八艘韓國船隻改採其它水道。截至28日，大概也有三十艘在運河口附近等待。同時，航空運輸方面的需求聲浪，也日益高漲。

市場上也有一種聲音，認為日本製造的長賜輪，之所以會擱淺，是因為機械故障所引起，也讓韓國造船業者期待會有轉單效應。

Hana金融投資認為，長賜輪事件嚴重損害日本造船業名聲，韓國同業因此可望從中得利。

26日，三星重工（Samsung Heavy Industries）股價漲6％，而大宇造船與海洋工程（Daewoo Shipbuilding＆Marine Engineering）也漲6.95％。

29日的造船業者繼續吸金，周一繼續集資，三星重工早盤一度大漲7.46％，而大宇造船與海洋工程也曾漲5.1％。

目前是韓國與中國大陸，在拚全球造船業龍頭。

26日三星表示，已從一家巴拿馬公司獲得2.8兆韓元約25億美元訂單，計畫建造約20艘貨櫃船。2025年6月前，須交付1.5萬TEU級貨船，且需安裝節能設備。

三月初，大宇也跟一家歐企達成一項價值2650億韓元的交易，是要建造三艘液化天然瓦斯船。另外，還有一些來自美洲，歐洲與亞洲，共價值1.1兆韓元的訂單，要建造十艘超大型油輪。

(時報資訊)