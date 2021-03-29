新北地方法院近期辦理國民法官模擬法庭，審理8年前一起情殺案件，一位患有嫉妒妄想精神病的男子因懷疑女同事與其他男人來往，遂持水果刀將對方刺死，原案判決依殺人罪判刑15年定讞。此次模擬法庭由3位職業法官、6位國民法官組成合議庭，最終判處15年徒刑，與原判決相同。

新北地院從1549名「備選國民法官複選名冊」隨機抽出150名候選國民法官，在25、26日舉行國民法官模擬庭，其中選任的6位國民法官、4位備位國民法官，年齡約在27歲至55歲間，從事保險公司人員、電腦公司經理、幼教師、區公所課員、會計人員等職業。

本次模擬法庭改編自真人真事，案件原型是2013年新北市情殺案，一位已婚男子罹患嫉妒妄想症，有意追求女同事，但女同事喪夫後想平靜生活，所以拒絕男子，未料男子卻狂打電話給女同事，懷疑對方與其他男人往來，兩人見面發生爭執，男子卻持水果刀猛刺女子腹部，導致女子傷重不治。一審男子遭重判無期徒刑、二審則判16年徒刑，但最高法院認為一審未審酌男子患有精神病，改判15年徒刑定讞。

新北地院表示，本次模擬法庭特別的是，死者家屬首次聲請訴訟參與，刑事訴訟法規定與被害人的訴訟參與程序交互運作是否能順暢進行是值得觀察的重點，而在選任國民法官後，有國民法官因事辭任，由備位國民法官遞補，這也是模擬庭少出現的情況，另外案件評議過程中，國民法官們多數判決被告犯殺人罪，判處有期徒刑15年，扣案水果刀2支沒收，與原案例定讞判決相同。

新北地院表示，模擬法庭案件宣判後，新北地院長陳賢慧院長主持座談會，由新北地檢署王文德檢察長、臺灣高等法院李釱任庭長、司法院刑事廳張道周辦事法官及審、檢、辯、評論員與國民法官、備位國民法官參與座談，提出有參考價值的意見。國民法官均肯定國民法官制度，也充分感受到法院審理案件的真實性及困難，希望多加宣導讓更多國民一起參與國民法官審判模擬活動，可以更加熟悉與瞭解國民法官制度。

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