儘管政府頻頻出手打炒房，但商用不動產市場「淡季不淡」。根據第一太平戴維斯今（29）日最新統計，2021年第一季大型商用不動產交易總額為338億元，比去年同期激增60％；相較於過往因農曆過年影響，第一季交易金額普遍介於100億~200億元之間，今年的大型交易則無放緩的跡象，也反應著科技業出口接單動能旺盛，各界對於經濟前景樂觀看待，企業的自用購置動能充足。

第一太平戴維斯統計，第一季的購置目的，自用需求成為市場主流，交易占比達7成；不動產交易類別則以辦公室與工廠為主，分別達100億元跟91億元。

其中，辦公室市場最大的主力，是新光人壽砸92.88億元購買「中華開發大樓」，未來規劃作為自用辦公室，以因應原有市區幾棟辦公大樓重建時的辦公空間需求，換算辦公室每坪130萬元，寫下區段新高紀錄。

另外在科技業帶動下，工業廠房買氣強勁。

第一太平戴維斯表示，本季景碩科技以44.85億元購置勝華科技楊梅廠，為近5年來科技業購買工業廠房的第二高價記錄，僅次於去年台積電購買瀚宇彩晶南科廠房的48.4億元。

至於土地市場方面，由於去年第一季有世貿三館的地上權標售案拉高基期，本季大型土地及地上權交易年減率50％，總金額為 425億元。

至於建商購地，金額比去年減少3成（341億元）。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，隨著疫苗普及率增加，全球景氣復甦下，主計處預估台灣今年經濟成長率為4.6％，創下 2015年以來的新高，經濟表現將趨動企業對於自用不動產的剛性需求，特別是工業廠房及廠辦。

面對政府陸續推出多項打房政策，黃瑞楠表示，預期房地合一2.0正式上路後，投資期間將拉長至5年以上，對於短期操作的買氣勢必受到影響，未來投資型買方對於投資標的將更為謹慎，租金表現、招租難易度以及區域的重大發展，將成為評估重點。

(工商 )