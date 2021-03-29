【長榮輪卡運河】長賜號要徹底脫困還有得忙 15:012021/03/29 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像顯示，長榮海運貨櫃輪「長賜」號3月27日仍卡在蘇伊士運河內。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮海運貨櫃輪「長賜」號雖有部分浮動，但專家認為，要徹底脫困還有得忙。 訂閱影音： 中時新聞網 荷蘭海上救援公司SMIT Salvage母公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）說，有關長榮海運貨櫃輪「長賜」號部分浮動的消息雖然好，但要完成整個作業並不容易。 據路透29日報導，新拖船將趕來，為了協助貨輪脫困，將在船首下方注水。然而，如果這些努力都不管用，貨櫃可能得卸下。 【長榮輪卡運河】壞消息 漲潮沒用 長賜輪脫困希望落空 最佳搶救時機曝光 【長榮輪卡運河】長賜輪才移動30公尺又卡關 船頭下驚見巨石 (中時新聞網) #長榮海運 #長賜號 #蘇伊士運河 #浮動 #貨櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【長榮輪卡運河】埃及總統下令 卸除長賜號貨物減輕重量 18:392021/03/28 國際 【長榮輪卡運河】長賜輪脫困倒數 路透：接受檢查再移動 11:192021/03/29 國際 【長榮輪卡運河】破壞全球貿易 專家曝經濟影響最嚴重時間 08:542021/03/29 財經 《國際油價》運河續阻 原油期貨漲逾4％ 10:012021/03/29 財經 長賜輪待脫困 油價急漲逾4％ 04:102021/03/28 全球財經 埃及總統 要長賜號減重、加快拖離 04:102021/03/29 財經要聞 《國際經濟》蘇伊士運河「塞船」 消費者荷包恐將縮水(2-1) 08:192021/03/29 財經 MLB》7年來首次沒田中將大 洋基先發輪值公布 10:022021/03/29 體育 小怪手救長榮貨輪爆紅 蘇貞昌秀「全台灣責任最重」怪手 10:372021/03/29 政治 美媒：長賜號擱淺前12分鐘超速 04:102021/03/29 焦點要聞 德國疫情瀕失控 梅克爾警告各邦再擺爛恐宵禁 13:532021/03/29 國際 國際熱門新聞 埃及總統顧問：蘇伊士運河可望今日開通 - 政治圈 一帶一路大進補 陸與伊朗簽25年戰略協議抗美該怪誰 - 政治圈 【長榮輪卡運河】長賜輪脫困倒數 路透：接受檢查再移動 - 國際 【長榮輪卡運河】長賜輪才移動30公尺又卡關 船頭下驚見巨石 - 國際 各區武裝動員 緬甸恐內戰 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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