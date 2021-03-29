長榮海運貨櫃輪「長賜」號雖有部分浮動，但專家認為，要徹底脫困還有得忙。

荷蘭海上救援公司SMIT Salvage母公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）說，有關長榮海運貨櫃輪「長賜」號部分浮動的消息雖然好，但要完成整個作業並不容易。

據路透29日報導，新拖船將趕來，為了協助貨輪脫困，將在船首下方注水。然而，如果這些努力都不管用，貨櫃可能得卸下。

【長榮輪卡運河】壞消息 漲潮沒用 長賜輪脫困希望落空 最佳搶救時機曝光
【長榮輪卡運河】長賜輪才移動30公尺又卡關 船頭下驚見巨石

(中時新聞網)

#長榮海運 #長賜號 #蘇伊士運河 #浮動 #貨櫃