我國與BNT洽購疫苗又再度破局？衛福部長陳時中今天在立法院詢答時指出，目前與BNT沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小，指揮中心發言人莊人祥下午補充，目前仍持續與總公司聯繫，但目前國內已有千萬劑AZ疫苗、五百零五萬劑莫德納、476萬劑COVAX疫苗合約，若再加上兩家國產疫苗各500萬劑的訂單，應足以滿足六成五的覆蓋率。

陳時中今天上午在立法院時表示，目前雖然有與BNT持續洽談，但全球供應鏈有問題，對方希望緩一緩，但如果要緩到數個月後就不需要了，因此完成簽約的可能性是越來越小。

莊人祥下午在疫情記者會中指出，目前仍持續與BNT總公司談，但我國已有1000萬劑的AZ、505劑的莫德納、476萬劑的COVAX疫苗，再加上預計採購1000萬劑的國產疫苗，應有辦法滿足我國所需的疫苗覆蓋率。

莊人祥說，目前了解到高端疫苗的案子都收完了，聯亞雖然比較慢，但目前進度也正在加快，估計3月底都有望收完，至於國產疫苗是否能於六月開打，仍要看EUA是否通過。

(中時 )