立委陳學聖。(中時資料照)

AZ疫苗開打一周後，施打人數卻未破萬，議員汪志冰發現，在台北市有意願接種AZ疫苗的醫護人員僅23.1％，顯見醫護對AZ疫苗仍心存疑慮。國民黨前立委陳學聖今(29日)在臉書透露，問了一下醫護朋友對於施打疫苗的意願，他們很多的回答都是有登記，但現決定暫時不打，這也讓他猜測，「搞不好全世界在搶疫苗時，台灣竟然出現疫苗供過於求的怪異現象。」

陳學聖29日在臉書寫下，問了一下醫護朋友，施打AZ疫苗的狀況，他們很多的回答都是有登記，但現在決定暫時不打，等後面好的疫苗。對此，他分析，因為是公費、因為是自由選擇，目前又沒有對於施打疫苗的立即而明顯壓力或需求，因此人心就會觀望，所以一旦觀望氣氛出現，就會擴散，而且速度很快。

針對此狀況，陳學聖認為，如果醫護施打疫苗的比例低，後面幾批公務相關人員會怎麼想？會怎麼打？「搞不好全世界在搶疫苗時，台灣竟然出現疫苗供過於求的怪異現象」。他進一步提到，這無關行政院長蘇貞昌打疫苗的傳聞，但就是人心，在後疫情時代，是一個不可忽視的重要議題。

另外，有網友則是留言寫下，「不管是哪個藥廠生產出來的，要打，大家很自然都會怕」、「11萬5000劑，打到明年還打不完吧」，也有人質疑「為何醫護人員對AZ疫苗信心不足？」

(中時新聞網)