潘裕文下個月推出全新EP《不敢唱的情歌》。（闊思音樂提供）

潘裕文相隔2年多新單曲〈因為愛所以恨〉，唱出具有成熟大人味的情歌，出道超過十年的潘裕文，坦言比起從前更懂得所謂的愛情，「到了某個年紀，我發現以前聽不太懂的情歌，現在忽然全都懂了！所以我這次想要唱更符合自己心境，更成熟一點的情歌」；他此次再度擔任音樂製作統籌角色，卻因為面對音樂作品過度認真導致糾結，一改再改到自己都受不了，最後主動要求經紀人把他封鎖，暫時不要聯絡。

〈因為愛所以恨〉的詞曲，把大人在愛情中所深切體會的「愛中帶恨、恨中有愛」道理，以幾乎赤裸的方式呈現出來。潘裕文說：「在愛情的關係裡，我們都渴望獲得、付出、甚至是佔有，所以當我們用自認為愛對方的方式去表現愛的時候，勢必也期望對方以相同甚至更多的愛回應自己，當期望落空的時候愛往往就演變成恨了。尤其自己年輕的時候談戀愛，沒有想那麼多，應該說也想不了那麼多，就任由情感的本能去宣洩。等到年紀越大，情商進步一些之後，聽著某一首歌，會發現當時這樣對愛人，根本就是因為太愛對方，當愛一個人達到極致的時候，勢必愛中帶恨，恨中有愛。」

而潘裕文也認為，這首歌不只是在講愛情，在其他的情感關係裡面也會發生這種愛恨交織的狀態。和家人或朋友有時候也很容易產生這種佔有慾和控制的心情，「我還記得有次聚會，一個非常要好的朋友把重要的文件遺落在計程車上，我們幾個人分別都用自己的方式幫忙，想找回失物，在事情解決之後，他突然跟我說，覺得我都沒有幫上忙，比不上另一個朋友對他的幫助，我當下非常難過和生氣，明明已經那麼盡心協助了，所以就脫口說出『好啊！那你就跟他做朋友就好啦！反正我的幫忙你也不需要，也沒幫上你』；隔天清醒後，大家當然都一笑置之」。但這樣嫉妒、吃醋的情況真的不是只會發生在愛情裡。潘裕文認為自己有時候像個失心瘋的悲劇英雄，「會想要把心臟交給對方」，很愛一個人的時候會表現得非常極致，甚至有點變態。

這次潘裕文再度為自己的音樂作品擔任製作統籌，從歌詞意境、編曲、演繹方式等都費盡心思，意圖打造出有他個人風格的情歌，卻也因為太過於認真，在歌曲製作上，因為多次的嘗試，常常產生出許多不同詮釋方式的版本選擇，導致在面臨抉擇的時候，讓雙子座的他糾結不已。前一分鐘確認要A版本，但是下一分鐘又會傳訊息給經紀人說是不是B版本更符合歌曲心酸的意境，一直到了要繳交檔案的前一刻都還陷入選擇的迴圈中，好不容易做完決定之後，竟然跟經紀人提出要求說，「妳可以先拉黑封鎖我一天嗎？我怕我等等又會想傳訊息給妳說要改」，讓工作人員哭笑不得。潘裕文全新EP《不敢唱的情歌》將於4月23日發行，發行日當天他將在台北Legacy舉辦新歌首唱會，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )