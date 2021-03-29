台積電(2330)未站穩600元無礙，台股收盤指數創歷史新高！擺脫前幾週空頭糾纏，重掌多頭兵符的台股今天趁勝追擊，延續上週五攻高氣勢，今天台股一開盤就在台積電(2330)開高領軍下躍過16400點，雖然台積電經過數度奮戰未能在收盤收復600元關卡，但穩盤效果明顯，千金股—亞德客-KY(1590)及旭隼(6409)同步收高，中小型股仍是盤面亮點，AES-KY(6781)漲停再創掛牌新高，港元禎(1725)、先進光(3362)、光罩(2338)、勤崴(6516)、高端疫苗(6547)、仁寶(2324)、公準(3178)、威鋒電子(6756)、同致(3552)、彩晶(6116)、敦泰(3545)、普鴻(6590)等強攻漲停板作收，搭配橡膠類股及造紙類股強勢攻高，讓台股盤中指數一度站上16500點。

尾盤時雖然因大立光(3008)及聯發科(2454)轉弱，指數小幅拉回，但收盤指數仍創下歷史新高，終場加權股價指數約16475.97點，大漲170.09點，成交量3232.62億元，OTC指數為204.34點，上漲2.56點，成交量868.51億元。

今日上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲3.33%，其次是造紙類股及運輸類股，分別上漲2.9%及上漲2.21%，表現較差者為百貨類股、紡織類股及觀光類股，其中百貨類股下跌0.41%，紡織類股下跌0.39%，觀光類股下跌0.29%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲3.33%，表現最差為觀光類股，下跌0.45%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股收高帶動下，指數開高走高，盤中一度站上16500點，尾盤雖然小幅拉回，但終場上漲170.09點，以16475.97點作收，收盤指數創下歷史新高；上週指數連續兩日守住16000點整數關卡後，上週五強勢大漲出現長紅K棒一舉突破五日、十日及月均線反壓，同時也封閉上週三的空方缺口，今天台股再大漲170點，雖然未能站上16500點，但多頭氣勢旺盛，目前中、長期均線呈多頭排列，KD指標從低檔轉折向上，且就籌碼面觀察，外資近兩個交易日期貨空單減少超過五千口，同步回補買超台股，有利指數往上攻堅；只要國際股市未見重大利空，本週台股指數有機會挑戰歷史高點16579點。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，上週美國10年期公債殖利率回落，美股強勢反彈，道瓊及標普500指數再度創下歷史新高，將有利資金回流台股；電子股3月以來因美債殖利率反彈承壓，目前評價面已逐步回到合理水位，由於5G、電動車等產業趨勢後市看好，在基本面支撐下，仍是台股布局亮點，整體而言，預期隨產業供需持續正面趨勢、缺料使部分訂單遞延、商品價格及廠商獲利還有逐月逐季上修的機會，預估大盤指數區間亦可望隨基本面逐步上調。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美債殖利率上升，引發通膨上升以及FED升息時點提前的預期，但以過去歷史經驗來看，此一影響僅短期波動，且波動不大，不影響長線股市多頭格局；再從疫苗施打進度來看，美國及英國因為疫苗施打逐漸普及，新增確診與死亡皆有效控制，美國預估在6~7月達到疫苗施打率60%的目標，達到群體免疫門檻，人類脫離COVID-19糾纏指日可待。另外，主要經濟體PMI指數皆正向，製造業庫存水位偏低，至今年上半年都有回補庫存效益，未來2~3年，全球GDP成長率、企業營收與獲利預估皆成長，股市將回歸企業獲利基本面，激勵台股持續震盪走高，拉回可擇優布局。

在類股操作上，吳繼先指出，電子股方面，台積電獨強，上修資本支出與未來五年CAGR(年均複合成長率)，將帶動本身成長與周邊相關產業雨露均霑，晶圓缺貨題材持續蔓延，可布局下游漲價概念IC設計族群；此外，5G、server為剛性需求產業，車用、電動車成長動能具想像空間，亦可逢低布局。在傳產股方面，由於基期相對低，上半年業績年增率可能較科技股更為強勁，建議適度搭配績優傳產族群。

(時報資訊)