臉書周一宣布，在與谷歌及區域電信業者合作的海底電纜計畫中，臉書新規畫了兩條連結新加坡、印尼與北美的海底電纜，以強化東南亞與北美之間的網路連結能力。

臉書的網路投資部門副總裁Kevin Salvadori表示，這兩條新的海底電纜分別命名為「Echo」和「Bifrost」，將是第一組行經爪哇海新路線的海底電纜，將使跨太平洋整體海底數據傳輸量能提高約70%。

Salvadori拒絕具體說明投資規模，僅表示「對我們而言，這是在東南亞一項非常重大的投資」。

他並表示，這些將是第一個直接連結北美與印尼部分主要地區的電纜，將提高這個世界第四人口大國中部與東部省份的連網能力。

臉書正在與Alphabet旗下谷歌及印尼行動電信公司XL Axiata合作建造海底電纜「Echo」，預計將2023年完工。

另外一條海底電纜「Bifrost」是與印尼行動電信公司Telkomsel子公司Telin，以及新加坡最大跨國企業吉寶集團（Keppel）合作建造，預計在2024年完工。

這兩條電纜的建造還需要獲得監管機關的批准。此前臉書已在印尼投資以提升當地的網路連結能力。印尼是臉書全球五個最大的市場之一。

根據印尼網路供應商協會（Indonesia Internet Providers Association）在2020年所做的一項調查，雖然印尼2.7億人口中已有73%的人使用網路，但大多數人是透過行動數據連結網路，只有不到10%用戶使用寬頻上網，且該國仍有廣大的區域至今仍完全無法連結網路。

臉書去年表示，除了先前達成之開發公共Wi-Fi熱點的協議之外，臉書還將在印尼的20個城市中，佈建長達3,000公里（1,8641英里）的光纖網路。

Salvadori並表示，除了東南亞的海底電纜，臉書將繼續推進更廣泛的亞洲與全球海底電纜計畫，包括「太平洋光纖電纜網路」（Pacific Light Cable Network，PLCN）。

Salvadori表示：「我們將與合作夥伴及監管機關合作，以解決人們擔心的所有問題，我們期待該電纜在不久的將來成為一條有價值、高效率的跨太平洋電纜」。

長達12,800公里的PLCN是由臉書與Alphabet共同出資，但在去年中國人大通過《港版國安法》後，美國政府以國安疑慮為由反對美國連結香港的部分。PLCN最初的計畫是連結美國、台灣、香港和菲律賓的電纜。

臉書在本月稍早前表示，因美國政府持續對美國與香港之間的直接通訊連結感到擔憂，臉書將放棄加州連結香港的海底電纜建造計畫。

(時報資訊)