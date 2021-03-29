外資再買超87億元，16500在望。美股上周五強勢收高，亞股今日跟上走多，台股集中市場繼上周五與權王牽手雙登5日線後，今早續由台積電(2330)領軍大立光(3008)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值主帥衝鋒開高，隨後受長賜號巨輪仍卡運河，掀起電子供應鏈以及油、銅、衛生紙等原物料概念族群蝴蝶效應影響，不只運輸族群發動攻勢，包含航空、晶圓、面板、DRAM、塑化、鋼鐵、造紙等多頭均紛紛表態，加上盤中央大台經中心公布3月CCI為76.52點、月升1.88點，且「投資股市時機」上升最多，再添多頭士氣，近午台積電終於攻克600關，一舉將大盤推上16520.89點、大漲逾215點。

惟美股期指今日偏空，加上尾盤賣單調節大立光、長榮(2603)、聯發科、聯電(2303)、南電(8046)等，上檔反壓增強，終場集中市場收16475.97點，上漲170.09點，總成交值增至3232.63億元。

籌碼面，今日外資買超87.4212億元，投信買超4.5568億元，自營商買超17.6542億元，三大法人買超109.63億元；統計3月以來，外資累計賣超1455.66億元，今年以來賣超3386.97億元。技術面，5日RSI為73.98，10日RSI為63.93；9日K值為65.39，9日D值為57.27；20日乖離率為2.23。

盤面上，國際漿價、廢紙漲勢未歇，加上市場需求續旺，造紙股營運成長動能可望轉強，今日永豐餘(1907)站穩30關領攻，帶動士紙(1903)、華紙(1905)、寶隆(1906)等盤中跟漲逾3%，榮成(1909)、正隆(1904)等跟漲逾2%，成為今日多方領頭羊。宅經濟夯，法人看好面板價格將漲到5月，面板族群今日人氣爆棚，群創(3481)衝出近73萬張大量、收高21元、漲幅6%，友達(2409)衝出45萬張大量、收高21.3元、漲幅5.71%，彩晶(6116)更在上周外資天天買超加持下，開盤不到1小時即拉上漲停鎖死，成交量突破30萬大張。台積電上周五ADR大漲5.53%，今股價開高在599元，盤中最高達602元，然多空於600關一番激戰後，終場仍收599元、漲幅1.53%，拿回季線、月線仍差一步。

分析師指出，今年以來，外資常呈現連續大賣後，反轉加碼買進，但整體賣超持續擴大，上周五外資轉買超231億元後，本周能否接續加碼，值得密切注意，若外資買盤能續航，有助台股攻克16500關；另，鴻海明日將召開法說，毛利率表現能否助拳台股亦為關注焦點。分析師表示，歐洲等地疫情又有第三度擴散的機會，但因先前累積經驗，加上疫苗施打普及率提高，預期國際疫情不至於影響經濟的表現，未來仍應留意美債殖利率變化與美中關係發展方向，此為最主要風險與變數，短線上大盤仍維持區間整理為主。

(時報資訊)