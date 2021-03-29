墾丁馬路上驚見遊客當街「槍戰」 目擊者嚇壞：太囂張了吧（取自臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

1名網友在墾丁的大馬路上發現1群人竟全副武裝、拿著漆彈大玩生存遊戲，對方就在車水馬龍的路旁射擊漆彈，讓目擊民眾痛批「會不會太囂張」、「射到路人怎麼辦？」墾丁派出所則在貼文下留言表示已聯繫業者，要求加強遊客教育管理；業者事後也回應，客人當時稱迷路了，才會走到馬路上。

該網友在臉書「恆春半島公共事務討論社團」公開1則影片，影片中有4人全副武裝正在玩「漆彈」，但地點卻是在恆春的大馬路上，每個人身上都有漆彈痕跡，還有1人疑似正朝後方射擊，不時出現漆彈聲響，讓目擊民眾直呼「會不會太囂張了，玩漆彈玩到大馬路上」；原PO也質疑業者沒有做好管控，「請你的客人回去安全的場地玩，不要只會賺人家口袋的錢，別人安全也要顧及吧」。

許多網友則留言罵，「直接報警，以公共危險罪法辦」、「這樣太誇張了，請業者出來說明吧」、「一點安全概念與責任感都沒有的顧客」、「萬一射擊的摩托車騎士怎麼辦」；而墾丁派出所長也留言表示，民眾反應後，該所已經聯繫業者，要求加強遊客教育與管理，避免造成他人安全疑慮。

據自由時報報導，業者後續也上網解釋，當時有馬上詢問客人，客人則回應是迷路人，才會跑到外面去，業者強調如果正常使用場地的顧客，根本不可能會偷跑到馬路上去射擊，他們也相當無奈，未來會請現場教練加強管理入場顧客，也對當天受到驚嚇的民眾及駕駛人致歉。

(中時新聞網)