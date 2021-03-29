針孔偷拍案層出不窮，大學、高中女廁都曾受害，馬來西亞雪蘭莪州也發生一起工廠女廁遭安裝筆形針孔攝影機案件，原來是男工人安裝偷拍女同事如廁，且時間長達1個月。新聞曝光，有網友忍不住批評：上網看就好，何必偷窺？

據馬來西亞《中國報》報導，25日上午10許，位於雪蘭莪州鵝嘜縣一間工廠，一名27歲女子上廁所時，在洗手台下方發現一支筆形針孔攝影機，立即拆下檢查，發現裡面錄到多名女同事上廁所的畫面，裡面甚至也錄到架設針孔的男同事樣貌，立即向老闆報告並報警。

警方獲報後已逮捕該名男工，預計扣留4天協助調查。對於這起案件，馬來西亞網友表示：「上網看啦！又何必偷窺呢！」、「有些人就是喜歡過偷拍癮」、「我不明白，偷窺女生如廁到底有什麼好看的？」、「日本的徒子徒孫 大日本AV萬歲」。

台灣曾發生一名26歲張姓男子潛入台大醫學院、北一女等20多所校女廁，裝設針孔攝影機，偷拍數百名女學生如廁，甚至會「肉搜」被害者身分，尾隨跟拍剪輯成影片分享朋友。

警方還在張男電腦中搜出大量偷拍影片，地點包括校園、公園公廁等，估計超過700名被害人，從國中到出社會女子，甚至還有女警受害。而張男成功偷拍後，還會上網搜尋被害人臉書，尾隨拍攝被害人日常，與如廁影片剪輯在一起，分成A、B、C、D共4個等級儲存，甚至下註解評論顏值，再分享給朋友，犯罪期間長達3年多。

去年12月，台北地院認定張男犯25次妨害祕密罪，12罪判應執行4年徒刑要關，其餘13罪則判應執行2年徒刑，得易科罰金73萬元。

(中時新聞網)