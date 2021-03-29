2021新竹市兒童藝術節將於4月2日至5日登場，過去大受遊客歡迎的「新竹味市集」與「好好手感市集」也將強勢回歸。（陳育賢攝）

今年的兒藝節中的光雕活動，特別設置有發光雲朵造型裝置藝術，歡迎民眾前來市集現場打卡拍照。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2021新竹市兒童藝術節將於4月2日至5日登場，過去大受遊客歡迎的「新竹味市集」與「好好手感市集」也將強勢回歸，此次集結有30家美食與文創攤位，除了有美食也有獨家的限定拍貼機，還有發光雲朵裝置藝術隱身市集，讓遊客從早玩到晚。

市長林智堅表示，過去的新竹味市集相當受民眾歡迎，因此市府特別在今年的兒藝節將新竹特色美食與文創業者聚集於市府州廳旁，更結合幸福廣場、府後街、親水公園等地的街頭藝人表演與古蹟群童趣光雕秀，讓舊城區一整天都是遊樂場。

市府指出，兒藝節4天活動中，每天都有30家攤位，包括大受年輕人歡迎的東門市場在地人氣甜點、日式輕食、手工餅乾、飲品等，都等著遊客來挖掘。

另，今年也邀請到來自高雄的「NALIO」，帶來自製手作蠟燭，設計專屬每座城市的獨特香味；嘉義的「河路工作室」用單純又實在的材料，傳達純淨簡單的清潔理念；文創店家「卵卵lwalwa」，用黏土雕塑帶來獨特且溫暖的印象，還有「MarMarBarBar手作童衣」以手工打造精緻童裝，都將創造不同的市集體驗。

此外，今年更獨家引進「新竹味市集限定拍貼機」，民眾到現場只要在新竹味市集粉絲專頁按讚即可免費拍照，還可搭配光雕活動中特別設置的發光雲朵造型裝置藝術，歡迎民眾前來市集現場打卡拍照。

教育處表示，2021新竹市兒童藝術節，白天左岸變身「風的運動場」，6大遊具帶孩子體驗高空探索，舊城區的新竹州廳則有免費玩到飽的樂高展，下午逛新竹味市集，夜間看摩登大州廳光雕秀、街頭藝人表演，從早玩到晚。

市府同時也推出「來去新竹住1晚」方案，13家飯店旅宿業者共同推出兒藝節住宿優惠，贈送動物園、遊樂園門票等，邀請全台灣的大小朋友，2天1夜或3天2夜到訪竹市，玩翻兒藝節。

(中時 )