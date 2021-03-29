弘憶股（3312）等5家公司預計於4月份，於證交所場地自行舉辦法人說明會。證交所表示，弘憶股、新鋼（2032）、中電（1611）、生達（1720）及中再保（2851）等，將分別於1日、12日、16日、21日及23日舉行法說會。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所統計，今年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理412場法人說明會。統計至今日為止，4月預計共5家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢。防疫期間，建議可透過網路轉播同步收看法人說明會。

(工商 )