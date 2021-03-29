本土天團玖壹壹今（29）日出席雲林縣政府舉辦的110年全中運記者會，玖壹壹特別以國、高中的體育服造型亮相，被笑稱是「全台灣國中念最久的嘻哈天團」，3人以快歌〈我是冠軍〉作為出場音樂，象徵為110年全中運選手加油鼓勵，更祝福冠軍獎盃能多多留在雲林地主隊。

玖壹壹實際行動力挺全中運記者會，談到近況，最近3人為了4月24號在台北流行音樂中心舉辦的「玖壹壹LOCAL不確定會不會巡迴演唱會」備戰練舞，還會揪團騎腳踏車練體力，體態都保持在最佳狀態。玖壹壹在記者會現場跟雲林縣長張麗善組隊PK雙人羽球，春風本身是羽球好手一展球技，殺起球來很帶「殺氣」，動作架勢十足，健志喜歡水上活動，還會與洋蔥相約打桌球，三人運動細胞可說是相當不錯。

而身為主人的雲林縣則送上當地特產花生湯、黑蒜精跟有機胡蘿蔔汁，要讓玖壹壹在演出前能好好補身一下，玖壹壹對於禮物相當感謝，更預祝雲林縣能在今年「好事發生（花生）」、穩操勝「蒜」、獎項把把開「胡」。

110年全中運以「雲林上場，精采飛揚」為主旨，將全中運由雲林出發，帶向全國、邁向世界。開幕典禮將於4月17日下午在雲林縣縣立斗南田徑場舉行，緊接著晚間8點就是眾所矚目的選手之夜，除了嘻哈天團玖壹壹之外，天后謝金燕跟男神周湯豪擔綱雙壓軸，更宣布盧廣仲、八三夭、安心亞跟高爾宣，7大超強卡司保。晚會由三立台灣台、三立新聞網、ETtoday運動雲全程直播。

玖壹壹實際行動力挺全中運記者會。（三立電視提供）

玖壹壹今出席全中運記者會，應景穿上學生運動服造勢。（三立電視提供）

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