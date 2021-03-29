陳姓病患送至急診時，出現血液代謝性酸中毒、銅酸中毒，且因使用呼吸器，出現瘀痰積在肺部，導致肺炎情況持續，經家屬同意氣切後，肺炎好轉。（李綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

大甲李綜合醫院心臟內科江孟橙醫師提醒中風患者要定期追蹤。（李綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

67歲陳姓男子8年前中風2次，長期不曾規則追蹤，也沒做過糖尿病檢測，獨居1周後出現多重急性重症，送至大甲李綜合醫院急診時，已陷入昏迷，面臨瀕死邊緣。經過1個多月聯合醫師共同診治，幸運撿回一命，在歷經急性腎衰竭完全康復後，更不需使用呼吸器，治療非常成功。

陳姓病患當時送至李綜合醫院急診時，已陷入昏迷，經檢查發現血糖高達1063 mg／dL(標準值應低於100 mg／dL)，呈現高滲透壓昏迷，且有血液嚴重代謝性酸中毒、銅酸中毒，也出現嚴重感染指標PCT4.69／(標準值＜0.5)、橫紋肌溶解、急性腎衰竭以及心肌梗塞等多重急性重症。

心臟內科醫師江孟橙發現，患者2013年間有兩次中風，此後便不曾規則追蹤，也沒有做過糖尿病檢測，這次因無人看照1周造成嚴重多重併發症。患者剛入住加護病房時，小便輸出量僅300-400c.c.，經治療兩天後，大量小便排出達每日4000-5000c.c.，利尿劑也減量使用。

患者在氣管插管呼吸器下，進行心導管手術治療，其中3條冠管動脈嚴重阻塞，另有急性腎衰竭而進入利尿期腫脹，許多問題都相當棘手，且肺炎情況持續，需氣管抽痰，無法立即脫離呼吸器，最後經家屬同意氣切，肺炎才逐漸好轉。

病患另有急性腎衰竭而進入利尿期腫脹，也已順利將之前積累的水分和廢物排出，腎功能指標改善到完全正常，但肺炎情況持續，需氣管抽痰，無法立即脫離呼吸器，最後經家屬同意氣切，肺炎才逐漸好轉。

大甲李綜合指出，以加護病房重症死亡率(＞95％)機率來看，經過1個多月聯合醫師共同診治，包括心臟內科醫師江孟橙、腎臟科醫師陳采峯及胸腔內科醫師黃朝新，將陳姓病患從死亡邊緣救回，並且順利出院，且歷經急性腎衰竭後完全康復不用呼吸器機率微乎其微，除了運氣外，跨科別的醫師聯手診治是關鍵。

江孟橙特別提醒，許多中風患者表達能力不佳，無法清楚自述身體狀況，因此定期回診很重要，也可利用政府每年提供的成老人健檢以及四癌篩檢，早期發現慢性病、早期介入及治療，免於病情耽誤。

(中時 )