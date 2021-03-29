台中市政府法制局發現，近日民眾提起的訴願案件中，有關違反台中市公園及行道樹管理自治條例的件數日益增多；其中，多數違規案件是民眾將汽機車駛入或停放於公園內，遭處以1200元罰鍰。

據統計資料顯示，遭開罰的民眾，雖以「短暫停車」、「行動不便」、「內急需使用洗手間」或「未妨礙其他人通行」等理由提起訴願，但大多不被台中市訴願審議委員會採納；民眾若擅自將汽車駛入或停放於公園內，就會被認定已違反臺中市公園及行道樹管理自治條例規定，而受處罰。

台中市公園及行道樹管理自治條例第13條第5款規定，公園內不得有駕駛汽機車或違規停放車輛的行為，違反者將依該條例第44條規定，處以新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

台中市政府法制局長李善植呼籲市民，不要貪圖一時方便，就將汽機車隨意停放或駛入公園內。並再次強調，一旦違規，原則上無法以「不知道相關法令」或「沒有看到告示牌」等理由而免除行政處罰。所以，因一時的方便讓荷包失血，實在得不償失。讓我們共同維護公園內民眾休憩活動時的安全，提升市民享受綠地空間的生活品質。

(中時 )