澳洲人口逾200萬的第3大城布里斯本（Brisbane）爆發群聚感染新型冠狀病毒病例後，自29日下午起封城3天。
這是布里斯本與週遭地區今年內第2度實施封鎖令，主要是有7人檢測出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應，這也是澳洲近數週來首見重大的社區疫情爆發。
昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示，「這是英國病毒株，具有高度傳染性，現在我們必須這麼做，以避免封鎖更久。」
帕勒榭指出今年1月初，布里斯本在發現一個感染英國變異病毒的病例後，實施封城3天，那是成功的作法。
布里斯本的學校、餐廳與酒吧從29日下午5時關門，但民眾如有必要仍然可以離家，像是採購食物、運動及就醫看診等。
澳洲目前累計確診至少2萬9200例，病歿人數909人。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1100329
(中央社)
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