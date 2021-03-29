因市場對經濟的樂觀情緒高，推動美元持續走強，加上3月份銅庫存增加了67%，來到12萬3800公噸，為2020年12月16日以來的最高水平，進一步打壓期銅走跌。

截至台北時間14:50，周一倫敦金屬交易所(LME)三月期銅下跌0.83%；報每公噸8890美元。(商品行情網)

(時報資訊)