鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)今日召開法說，公布2020年營運概況，受惠業外收益增加，去年第四季歸屬母公司稅後淨利3.49億元、創歷史第3高，每股盈餘（EPS）3.78元。合計全年歸屬母公司稅後淨利小增2.9％、創11.11億元新高，每股盈餘12.13元。

樺漢去年第四季合併營收創265.35億元新高，季增25.55％、年增8.11％，惟毛利率21.63％、營益率4.52％分創近7季、近3季低點。不過，受惠業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利3.49億元，季增26.55％、年減5.65％，創歷史第3高，每股盈餘3.78元。

合計樺漢去年合併營收創840.91億元新高、年增3.17％，毛利率23.3％、營益率4.37％，分創新高及近3年高點。雖然業外收益減少3成，歸屬母公司稅後淨利亦創11.11億元新高、年增2.9％，受股本膨脹影響，每股盈餘12.13元，優於前年追溯調整後的12.03元。

樺漢指出，去年第四季以品牌營收季增39.9％、設計製造營收季增17.8％較顯著，毛利率雖因產品組合變化而略降，但費用控管得宜使營益率下滑幅度較低。業外雖認列匯損1.67億元，但受惠政府研發補貼1.94億元挹注，使業外收益達1.13億元，較去年第三季顯著轉盈。

整體而言，去年雖受疫情影響，但受惠品牌及系統整合業務成長，帶動合併營收維持小幅成長，毛利率及營益率亦同步提升。惟新台幣強升致使匯損達3.22億元、影響每股盈餘達1.96元，幅度較前年0.05元大增，若排除匯率因素影響，則去年每股盈餘達14.09元。

觀察三大事業群去年全年概況，S&T/Kontron的品牌業務營收424.03億元、年增9.4％，毛利率雖自31.4％降至30.5％，但營益率持平3.4％。帆宣的系統整合業務營收251.2億元、年增3.9％，毛利率12.3％、營益率4.8％，優於前年10.6％、3.4％。

瑞祺電、帆宣等設計製造（ODM/JDM）業務去年營收165.68億元、年減10.8％，主因沅聖的智慧居家業務營收減少。由於規模經濟縮減，使毛利率21.5％、營益率6.3％，較前年21.6％、6.6％略降。

以各地區營收觀察，樺漢去年歐洲407.99億元、年增達19.4％。但亞太204.05億元、中國大陸122.35億元、美洲106.52億元，分別衰退4.1％、0.8％、22.4％。

(時報資訊)