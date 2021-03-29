國民黨主席江啟臣今天發表新書「破浪啟程」，書中揭露他去年3月就職黨主席，未收到北京賀電。黨內雖擔憂國共信任破局，但也有人慶幸，國民黨可以更容易撕下「親共」標籤；江啟臣則認為不用急於一時，可藉此重新爭取台灣社會的信任，日後中央執政後，在台灣民意授權下重啟兩岸對話。江啟臣今天受訪時也說，國民黨與岸一直有連繫，也不排斥國共論壇、海峽論壇，希望有善意的交流或對話。

江啟臣在新書中，對於就職國民黨席時北京未發賀電，引發黨內不同看法表示「這不急於一時。」他解釋，一來，疫情阻斷兩岸許多交流；二來，現階段國民黨先要聚焦內部改革，重新爭取台灣社會的信任。」不過江仍支持「兩岸應該要對話，用對話取代對戰。所有人都不樂見兩岸關係緊張，都願意進行必要對話。

他說，正因如此，去年9月海峽論壇，雖然有被營抹紅風險，但仍決定委由立法院前院長王金平率團出席。但出發前，對岸央視主播的不當言引起台灣社會強烈批評。國民黨很遺憾對岸沒能把握好對等尊嚴，考量當時社會氛圍，以及兩岸關係的長遠發展，決定取消前往。但他仍期待，兩岸能把握下一次對話契機，但「必須建立有原則的交往」。

江啟臣在書中強調，國民黨的目標很清楚，就是要「先爭取台灣社會信任，取得中央執政，才能在台灣民意的授權下，重啟兩岸對話。」首要關鍵，北京要正視中華民國的存在；第二，基於中華民國憲政體制對民主的堅持，未來兩岸關係有任何重大調整，也一定要先獲得「台灣民意的授權」。

江啟臣指出，國民黨從不支持中共所提的「一國兩制」。一國兩制之所以沒有市場，是因兩岸憲政體制存在巨大的價值落差，中華民國重視言論自由，開放政黨競爭；中共則堅持以黨領政，維穩大於一切。兩岸須要拉近彼此體制的落差。

他說，長期以來圍繞兩岸的統獨爭議，都困在一種僵化、制式的「國家中心主義」想像，忽視了在全球化的年代的政治治理，其實能創造出各種更多元彈性的架構。

江啟臣在書中最後表示，過去九二共識的智慧就是「擱置爭議，求同存異」，未來要做的是延續這個態度，才有可能找到未來的解法。

對於國民黨的兩岸政策和九二共識議題，江啟臣今回應媒體時說，基於中華民國憲法的九二共識plus四大面向，包括1、堅持中華民國主權；2、保障自由民主人權；3、維護台灣安全優先；4、創造兩岸雙贏共享繁榮，這就是國民黨的兩岸政策。

他說，九二共識其實在2019年這段時間被扭曲、抹紅，甚至被抹黑最嚴重，「如何把九二共識說清楚，其實是現階段非常重要的事情。」所以他上任黨主席後，就在改革委員會內部討論，大家找出九二共識為何被抹紅、抹黑？哪裡出問題，社會的誤解在哪裡？

江啟臣說，我們花兩個多月找了各界的專家，包括九二共識命名者蘇起在內一起討論，得出除了九二共識以外，要有另外四大面向的主張，把九二共識做更清楚說明，也告訴大家九二共識等於中華民國憲法，有中華民國憲法才有一中各表，也才有九二共識。為了讓民眾更清楚，不要誤解，也讓有心人士沒辦法抹紅抹黑，我們講九二共識的論述要更清楚，就叫做「基於中華民國憲法的九二共識plus四大面向」。

至於國民黨和對岸的交流？江啟臣說，國民黨跟對岸一直有相關的聯繫、溝通，但現在國民黨不是執政黨，很多問題不是國民黨說要怎麼就能怎麼做，我們可以溝通或表達對問題的看法，例如之前曾辦的國共論壇，我們也不排斥，像去年9月份對岸的海峽論壇，他也拜托王金平代表過去，非常遺憾發生插曲，期待下一次有機會，能有這方面的對話跟交流。

江啟臣強調，國民黨對兩岸對話交流是善意的，希望有機會大家坐下來好好談，他也呼籲蔡政府，兩岸需要的是對話，不是對戰，更不是對峙。

(中時 )