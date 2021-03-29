阿里巴巴旗下菜鳥網絡29日宣布，與香港航空子公司香港貨運航空建立合作夥伴關係，並合作開通了從香港到東南亞首個途徑香港eHub的貨運航班。

香港信報報導，在合作的第一階段，菜鳥將通過其超級物流中樞eHub ，每周向菲律賓、馬來西亞和泰國分別發出3至7次不等班航班，以滿足東南亞日益增長的電子商務物流需求。預計將每周向東南亞運輸約25萬件包裹。

菜鳥國際總經理趙劍指出，東南亞作為全球增長最快的電子商務市場之一，整體電商規模在2025年預計將達1,720億美元。與香港航空貨運的合作夥伴關係將進一步提升航空貨運的穩定性和時效，為東南亞市場的商家和消費者提供更優質的物流服務。在短期內，計劃把菜鳥的航空貨運網絡擴展到更多國家和地區，以實現全球72小時達的目標。

香港貨運航空商務總監張建軍稱，公司的目標一直是把香港建成跨境電子商和快遞物流樞紐，與菜鳥的戰略夥伴關係無疑是朝這個目標又邁進了一步。

(工商 )