大陸整形美容行業協會29日發布的年度報告預測，到2022年，大陸整形市場規模將達到人民幣（下同）3,000億元，強勁的市場需求也帶動了上游產品和產業的快速發展。

中信建投指出，中國是全球第二大醫美市場，據預測2023年有望超越美國成為全球最大醫美市場。2014～2019年大陸醫美市場規模從520億增至1,518億元，綜合對比國內外醫美滲透率和消費金額等指標，中長期看大陸醫美行業仍有5倍以上成長空間。如果考慮到合規機構僅佔14％，真實醫美市場規模可達兆元等級。

中信建投認為，推動醫美行業快速發展的決定因素包括：居民可支配收入增長帶來需求加速釋放，醫美藥械科技創新能力增強且技術逐步成熟，行業監管政策完善推動行業規範化發展。在顏值經濟時代，醫美意識崛起、消費者年輕化（明星網紅效應）、輕醫美項目快速普及和互聯網平台崛起，推動醫美從小眾消費轉向大眾消費。

中信建投還指出，技術創新推動了醫美行業的供給端變革，供給創造需求的能力是推動醫美產業發展的核心動力。在國際合作加強和國內政策紅利推動下，國產藥械CP值和品質療效增強，國產替代進口的趨勢明顯。

而醫美藥械創新為醫美機構的發展提供了沃土，目前大陸醫美機構和醫師數量供需不匹配，合規機構供不應求、人才不匹配。隨著行業監管政策不斷完善，有助於醫美機構加快走向合規化和連鎖化道路，催生具有一定品牌力和規模的機構龍頭，為消費提供信任的醫美服務。

(工商 )