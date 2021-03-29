行政院農業委員會為促進農業產銷班精進生產技術及經營管理，並彰顯產銷班經營績效，引導產銷班標竿學習，優化農業產業鏈，辦理「110年全國十大績優農業產銷班選拔」活動，自4月1日起，將由各地輔導單位、直轄市/縣（市）政府以及各地區農業改良場展開逐級評選，再由農委會辦理全國評選，選出「全國十大績優農業產銷班」及10班「全國優良農業產銷班」，有意參選的農業產銷班可洽輔導單位詢問。

獲選者將獲頒發獎金及獎牌

農業產銷班為連結農村農友及地方經濟之基層農業組織，截至110年2月底止，全國農業產銷班（含農漁畜產業）已有5,997班，班員數超過12萬3,824人。農委會每兩年透過逐級評選方式，選出組織運作及經營績效優良之農業產銷班，並舉辦頒獎典禮，宣導獲獎農業產銷班優良事蹟，建立農業典範，以帶動產業發展。

本項選拔將由產銷班輔導單位推薦至直轄市、縣（市）政府，再由各直轄市、縣（市）政府選出57班，推薦到各區農業改良場，最後由各區農業改良場推薦30班參加全國評選，獲選為「全國十大績優農業產銷班」者，將由農委會辦理公開表揚，每班並可獲得新臺幣20萬元獎金；獲選為「全國優良農業產銷班」者，每班可獲新臺幣10萬元獎金。

「產銷履歷」及「有機」驗證列入加分，促進安全農業發展

凡登記有案滿1年，且最近1次農業產銷班評鑑初評成績達95分以上（滿分120分）之農業產銷班，均可參加全國十大績優農業產銷班選拔。另為維護食品安全，促進農業生產資訊化，鼓勵農業產銷班多方參與有機或友善耕作，合理使用農業防治資材或肥料，特將參與「產銷履歷」或「有機」驗證列為加分項目。也希望能透過選拔表揚績優農業產銷班的卓越經營事蹟，帶動農業產銷班精進經營模式及生產技術，提升我國農漁畜產業競爭力。

(工商 )