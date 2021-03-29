Nike及Adidas等國際品牌受「新疆棉」風波影響遭到抵制，中國手機品牌也下架上述國際品牌的App下載服務。另外，亞瑟士ASICS日本總部則發聲明否定官方微博上的挺新疆棉聲明。

環球時報報導，有網友發現華為、小米等品牌手機的應用商店裡，已暫停提供Nike、Adidas等App的下載服務。

中國這波抵制潮範圍不斷擴大，許多公司與名人切割以自保。25日日本運動品牌ASICS在微博表明，公司會繼續使用新疆棉花。

但今天這篇微博文章已被刪除。澳洲廣播公司（ABC）報導說，ASICS總部於28日下午召開了緊急會議，其發言人之後表示：「我們現在澄清，那份（微博上）有問題的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司在此事上的官方立場。」

這名發言人還說：「澳洲奧運隊的隊衣，並不含有源自新疆的棉花，也不是在這個地區生產。」

消息人士表示，ASICS於微博發布的中文聲明應該是由該公司的中國員工發布的，並未獲得總部批准。

ASICS的官方微博帳號為「ASICS亞瑟士」，微博認證為亞瑟士（中國）商貿有限公司，為ASICS的中國分公司。

這則微博發文25日表示亞瑟士有採購新疆棉，也將繼續採購和支持新疆棉，「亞瑟士始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100329

(中央社)