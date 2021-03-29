大甲鎮瀾宮將於4月9日展開9天8夜的遶境行程，旺旺集團今年再度參與大甲媽祖國際觀光文化節盛會，宜蘭食品29日為旺旺旗下系列仙貝等產品進行過爐儀式，現場並分送給大眾享用，許多信徒爭相索取，直呼有大甲媽加持的仙貝、米菓吃的更安心。

旺旺旗下系列產品過爐儀式今日在大甲鎮瀾宮舉行，包括鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、宜蘭食品副總經理鍾永富等人共襄盛舉，祈求在大甲媽加持下，相關產品能為信眾帶來平安及好運。

副董鄭銘坤表示，旺旺集團今年與大甲鎮瀾宮合作，恭請大甲媽加持及過爐產品，大家吃了不但能平安，還可以「旺旺」賺更多錢；旺旺相關食品品質相當優良，更重要是「吃了會順口，才是讚」。

副總經理鍾永富指出，本次帶來熱銷超過30年的旺旺仙貝和雪餅，更有台灣嚴選米菓禮盒，使用台東一等好米「關山穀保米」，內含3種熱銷口味「黑豆米菓、海苔米菓、椒鹽雪餅米菓」，不論鹹的或甜的口味，皆適合全家人食用，迅速成為旺旺明星商品之一。

大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤將旺旺仙貝分給媽祖信徒享用。（中天電視提供／陳淑娥台中傳真）

旺旺集團旗下宜蘭食品的眾多產品，29日在鎮瀾宮舉行過火儀式。（宜蘭食品提供／陳淑娥台中傳真）

鍾永富表示，今年也贊助「2021年大甲媽祖遶境進香限定紀念帽」，陪伴廣大虔誠信眾在整個遶境行程更平安順利。此外，特別準備「鎮瀾宮與旺旺集團聯名商品提袋及紙杯」，讓前來參拜信徒隨時感受他們的用心。

鄭銘坤與鍾永富在現場發送媽祖加持的旺旺食品給大眾享用，吸引大批信徒爭相索取，直呼有大甲媽加持的老牌仙貝、米菓，吃了更安心。

旺旺集團指出，公司致力深耕米果產品外，更積極將經營觸角延伸至飲品市場，身受小朋友喜愛的獨特外星人卡通造型「旺旺吸C凍」。旺旺集團為方便信徒採買，在旺旺官方購物網(https：／／shop.want-want.com.tw／)率先推出「瘋媽祖」專區供選購，獨家販售平安發財箱更是信徒第一選擇，即日起消費滿額即贈旺旺與大甲鎮瀾宮限量聯名開運錢母1個。

(中時 )