台灣去年創下56年來，沒有颱風登陸，水庫面臨缺水問題，其中台中、苗栗已經開始限水，希望可以度過這次缺水危機，有位網也在臉書分享一小段影片，只見警察局門口跑馬燈，不斷跳針一段話，讓許多人笑翻，直呼「怨念真的好深」。

通常警察局門口都會有宣傳跑馬燈，內容不外乎是，「善用大眾運輸，便捷安全又順暢」、「喝酒不開車，保障你我他」、「馬路虎口勿嘻戲，安全是回家唯一的路」，向民眾宣導安全、平安、守法的重要性。

有一名網友在臉書社團分享一段影片，拍攝地點位於某間警察局門口，這邊的跑馬燈內容不斷跳針，狂跑一句「節約用水」，看的原PO忍不住回答「我⋯我知道了⋯」，影片曝光後，許多網友笑到不行，好奇想知道這間警察局在哪，員警宣導實在太可愛。

這段洗腦跑馬燈掀起熱議，透露員警們似乎真的很擔心缺水問題，「這跑馬燈怨念好深」、「我知道了，我知道了，我知道了」、「一起節約吧，好人壞人都需要水」、「水會無限循環，跑馬燈也一樣」、「照三餐念」、「簡單粗暴的宣導」。

(中時新聞網)