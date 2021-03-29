台中大里益民國小興建地下一層、地上二層的多功能活動中心暨停車場，在市長盧秀燕主持下29日盛大開工。（馮惠宜攝）

台中市大里區益民國小創校30年，長期缺乏活動中心，台中市政府爭取中央補助，興建地下一層、地上二層的多功能活動中心暨停車場，29日開工，市長盧秀燕親自主持開工典禮，她也表示，該活動中心一次滿足學校和社區需求，更有最高規的教育場所友善廁所，男、女廁比1：1.47，坐蹲比為1：1。

大里益民國小創校30年，學生數多達1400人，長期缺乏大型集會場所，加上鄰近社區人口稱密，尤其鄰近中興商圈以及益民商圈，停車空間明顯不足，在地方爭取超過10年，市長盧秀燕上任後聽取地方需求，在立委何欣純協助下爭取中央前瞻補助8540萬2000元、地方自籌1億9059萬8000元，投入2億7600萬元興建多功能活動中心暨停車場，29日開工，預計112年完工。

盧秀燕主持開工典禮時感謝立委協助爭取中央經費、市議員協助核定市府經費、地方里長積極爭取建設，盼完善校園及社區需求。

盧秀燕說，地下一樓為公共停車場共有149格汽車停車位，一樓設有國小附設幼兒園、圖書館、階梯視聽教室，二樓為挑高10公尺的室內活動中心，可容納一座室內籃球場及表演舞台；另外也將同步復原戶外200公尺PU跑道、運動區域等空間，提升校園整體硬體設備。

盧秀燕還說很重要的是，該活動中心有全國教育場所最高規的友善廁所，設置男用7個、女用33個共40個馬桶，男女廁所比為1：4.71，坐蹲比為1：1，他也提到小時候上廁所的經驗，男生上完廁所，女生還在排隊，至於蹲坐比1：1，她則解釋，小時後因為清潔方便，全為蹲式廁所，但有些孩子不方便，如腳受傷、身心障礙者，如此規劃可以滿足不同孩子的需求。

這場動土典禮，地方視為盛事，除盧秀燕親自到場主持，市議員張滄沂、李天生、段緯宇、林德宇、林碧秀，當地長榮里長洪資源和大里區多位里長，以及立委何欣純、市議員蘇柏興服務處團隊均到場共襄盛舉。

(中時 )