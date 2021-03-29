國民黨主席將於7月改選，今有最新民調出爐，外界認為最適合當下屆國民黨主席的是前新北市長朱立倫，現任黨主席江啟臣排名第2，前高雄市長韓國瑜為第3；在藍營支持者方面，第一也是朱立倫，但排名第2則為韓國瑜，第3為江啟臣。

《美麗島電子報》今（29日）發布3月國政民調，在蔡英文總統信任度上，59.4％的受訪者信任蔡政府的執政，不信任為36.3％；蔡英文總統執政滿意度上，滿意蔡政府執政的為59.3％，不滿意為38.1％。至於行政院長蘇貞昌施政滿意度，53.5％的人民滿意蘇內閣表現，不滿意為42.1％。

此外，這份民調也調查即將到來國民黨主席選舉，人民認為最適合的人選為誰？調查結果，最高為朱立倫的53.2%，其次為江啟臣24.8%、韓國瑜為17.3%、智庫副董事長連勝文為15.7%、孫文學校總校長張亞中為3.1%，資深媒體人趙少康則因恢復黨籍未滿1年，不符合參選資格未被納入。而在國民黨支持者眼中，有60.4%的受訪者認為，朱立倫最能夠領導國民黨為民眾監督執政黨，其次是韓國瑜的41.5%、江啟臣的30.6%、連勝文的24.8%和張亞中的1.7%

至於誰擔任國民黨下一屆黨主席對兩岸關係的立場最被台灣人民接受，結果顯示，朱立倫同樣以50.6%，超過五成的支持度奪冠，其次為江啟臣25.5%、韓國瑜18.6%、連勝文16.7%、張亞中3.6%。國民黨支持者方面，55.5%認為是朱立倫、其次是韓國瑜的39.3%、江啟臣的31.6%、連勝文的28.0%和張亞中的3.8%。

此民調是《美麗島電子報》委託託畢肯市場研究公司於2021年3月24日至3月25日所進行，成功訪問1076位年滿20歲的台灣人，信賴水準為95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時新聞網)